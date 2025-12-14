A região Central terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (15). As temperaturas máximas registrarão os maiores valores em Nova América, com 29.8°C, Ipiranga de Goiás, com 29.5°C, e Nova Glória, também com 29.5°C. As mínimas mais baixas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 18.4°C, e Anápolis, com 19.9°C.Em relação à umidade do ar, a média regional será de 85.69%, com picos de 94.0% em cidades como Barro Alto, Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde. A probabilidade média de chuva é de 50.73%, mas algumas localidades como Barro Alto, Ceres e Damolândia apresentam uma chance de chuva de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 27.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 24.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Ceres: máxima 29.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Goianésia: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 26.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Nova Glória: máxima 29.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Pilar de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Isabel: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 26.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Uruana: máxima 29.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.