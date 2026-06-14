A região Central terá um tempo com temperaturas elevadas para a segunda-feira (15), com máximas que chegam a 33.0°C em Guarinos, 32.0°C em Barro Alto e 31.9°C em São Luiz do Norte. As temperaturas mínimas serão mais amenas, com Anápolis registrando 17.1°C e Campo Limpo de Goiás com 17.6°C.A umidade média na região Central estará em torno de 68.66%, com Anápolis, Carmo do Rio Verde e Uruana podendo registrar umidade de até 84.0%. As probabilidades de chuva permanecem baixas, com média regional de 10.08%, e os maiores índices de até 35.0% são esperados em Jesúpolis, Santa Rita do Novo Destino e Taquaral de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 32.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 33.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 31.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.