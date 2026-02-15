A região Central terá grande chance de chuva para a segunda-feira (16). As cidades com o tempo mais quente serão Guarinos, com máxima de 31.4°C, Jaraguá e Rianápolis, ambas com 30.9°C. As cidades com o tempo mais ameno serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, registrando mínimas de 18.9°C.A umidade média na região ficará em 67.89%, com Guarinos e Uruana apresentando os maiores índices, ambos com 81.0%. A probabilidade média de chuva é de 14.68%, porém Morro Agudo de Goiás se destaca com a maior probabilidade, atingindo 65.0%, enquanto São Patrício e Uruana têm 50.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 30.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Pilar de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 30.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Vila Propício: máxima 30.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.