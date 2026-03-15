A região Central terá grande chance de chuva na segunda-feira (16). As cidades mais quentes serão Barro Alto e Guarinos, ambas com máxima de 29.5°C, e Itapaci com 29.2°C. Já as mais frias serão Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com mínima de 19.4°C.A umidade média na região será de 83.84%, com Damolândia registrando a máxima de 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.44%, mas algumas cidades como Morro Agudo de Goiás e Ouro Verde de Goiás têm 95.0% de probabilidade, e São Patrício 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 60.0%Barro Alto: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Ceres: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 28.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Guarinos: máxima 29.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Hidrolina: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Jaraguá: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jesúpolis: máxima 27.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 70.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Pilar de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Rialma: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 28.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Isabel: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 29.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.