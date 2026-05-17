A região Central terá **altas temperaturas** para segunda-feira (18), com destaque para Guarinos, atingindo 33.1°C. Outras cidades quentes incluem Barro Alto, com 32.5°C, e São Luiz do Norte, marcando 32.3°C. As mínimas do tempo serão observadas em Anápolis, com 18.3°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 67.24%, com os maiores índices de tempo em Anápolis (85.0%), Campo Limpo de Goiás (84.0%) e Damolândia (84.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, de 11.13%, porém algumas cidades terão maior chance de tempo chuvoso, como Rianápolis (35.0%), Anápolis (25.0%) e Taquaral de Goiás (25.0%). Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 32.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 33.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 32.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jesúpolis: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luiz do Norte: máxima 32.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.