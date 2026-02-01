A região Central terá uma grande chance de chuva para a segunda-feira (2). O tempo apresentará temperaturas máximas mais amenas, com Nova América registrando 27.8°C, seguida por Uruana com 27.7°C e Carmo do Rio Verde com 27.6°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 18.3°C, e Anápolis, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em torno de 88.18%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás atingindo 94.0% de umidade noturna. A probabilidade de chuva é de 50.0% em média na região, mas Anápolis, Barro Alto e Carmo do Rio Verde apresentam maiores chances, com 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 26.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 24.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 25.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 25.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova América: máxima 27.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rianápolis: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Rubiataba: máxima 27.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 25.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 27.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 27.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.