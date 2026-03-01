A região Central terá um tempo ameno na segunda-feira (2). As temperaturas máximas ficarão em torno de 28.28°C, enquanto as mínimas médias serão de 19.43°C. Rianápolis será a cidade mais quente, com máxima de 29.3°C, seguida por Jaraguá (29.0°C) e Uruana (28.9°C). Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis, com mínima de 17.8°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C.A umidade do tempo na região Central apresentará uma média de 78.61%. As maiores umidades, chegando a 92.0%, são esperadas em Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás. A probabilidade média de chuva será de 18.23%, com os maiores índices concentrados em Barro Alto e São Luiz do Norte, ambos com 50.0% de chance de chuva, e Hidrolina, com 35.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 28.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 28.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 29.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 27.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 28.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 28.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%São Patrício: máxima 28.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.