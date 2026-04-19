A região Central para segunda-feira (20) terá como principal característica do tempo a baixa probabilidade de chuva. As temperaturas máximas na região alcançarão 31.2°C em Guarinos, 30.7°C em Itapaci e 30.7°C em São Luiz do Norte. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 61.13%. Cidades como Uruana, Rianápolis e Carmo do Rio Verde terão os maiores índices de umidade. A probabilidade média de chuva é de 10.81%, com Morro Agudo de Goiás, Nova América e Rubiataba apresentando a maior chance, com 20.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 29.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.