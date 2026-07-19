A região Central deve registrar um dia de tempo firme e ensolarado nesta segunda-feira (20), com as temperaturas variando bastante ao longo do período. A tarde promete ser quente, especialmente em Guarinos, que deve alcançar a máxima de 32,3°C, seguida por Barro Alto e Itapaci, ambas com previsão de atingir 31,2°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia serão mais amenas em cidades como Taquaral de Goiás, onde os termômetros registram mínima de 14,6°C, e Jesúpolis, com marca de 14,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 45,89%, apresentando variações significativas entre os municípios. O patamar mais elevado será registrado em Uruana, que atinge 65,0%, e Carmo do Rio Verde, com máxima umidade de 64,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média geral é baixíssima, de apenas 0,08%, destacando-se apenas Santa Rita do Novo Destino como o local com maior chance de registrar alguma precipitação, ainda que de forma muito sutil, com 5,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,3°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 31,2°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 30,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 30,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 28,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 30,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 32,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 30,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 31,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 30,1°C, mínima 16,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 16,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 29,4°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 30,0°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 30,8°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,0°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 31,1°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 31,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 30,6°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 30,8°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,6°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,5°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 31,2°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 30,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 14,6°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 31,0°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 29,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.