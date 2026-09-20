A região Central deve registrar marcas térmicas bastante elevadas ao longo desta segunda-feira (21), com os termômetros alcançando níveis expressivos durante a tarde. O calor mais intenso deve se concentrar em Guarinos, onde a máxima prevista é de 37,7°C, seguida por Itapaci, com 37,3°C, e São Luiz do Norte, que deve registrar 37,0°C. Já nos momentos de temperaturas mais amenas, as menores mínimas do dia ficam por conta de Jesúpolis, com 19,1°C, e Petrolina de Goiás, onde o índice chega a 19,4°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para a região é de 35,71%, sendo que os maiores índices chegam a 48,0% em Petrolina de Goiás, e a 47,0% em Anápolis e Jesúpolis. Já a probabilidade de chuva é muito baixa, com média geral de 3,23%, embora municípios como Anápolis, Carmo do Rio Verde e Goianésia registrem a maior probabilidade de precipitação do período, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 33,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 36,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 36,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 34,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 36,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guarinos: máxima 37,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 35,4°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 37,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jesúpolis: máxima 35,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 35,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 36,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 36,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 36,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 36,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 36,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 37,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 36,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 36,9°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 35,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.