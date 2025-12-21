A região Central terá tempo com temperaturas amenas a quentes na segunda-feira (22). As cidades mais quentes incluem Ouro Verde de Goiás, com máxima de 30.0°C, Damolândia, com 29.7°C, e Petrolina de Goiás, também com 29.7°C. Já as mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 15.9°C, e Anápolis, com 17.4°C.\nA umidade média na região ficará em 78.32%, com as cidades de Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás registrando os maiores índices, de 92.0%. A probabilidade de chuva para a região Central será de 22.18% em média, sendo Barro Alto, Ceres e Damolândia as cidades com maior probabilidade de precipitação, atingindo 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 27.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%