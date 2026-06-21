A região Central terá tempo com temperaturas elevadas na segunda-feira (22), como sua principal característica. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 31.9°C, Barro Alto com 31.3°C e São Luiz do Norte com 31.0°C. Já as mais frias serão Anápolis, registrando mínima de 15.9°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16.3°C.A umidade média na região será de 63.29%, com as maiores taxas noturnas em Taquaral de Goiás e Uruana, ambas com 81.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 8.47%, e os maiores índices pontuais chegam a 10.0% em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.5°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 31.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.1°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 30.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.