A região Central apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (23). As temperaturas máximas na região serão de 24.9°C em Itapaci e Rianápolis, e 24.8°C em Guarinos. As cidades com as menores temperaturas serão Campo Limpo de Goiás, com 18.8°C, e Anápolis, com 19.0°C.A umidade média na região ficará em 92.27%, com Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Jesúpolis registrando até 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 60.08%, sendo mais elevada em Guarinos com 85.0%, e em Rianápolis e Santa Rosa de Goiás, ambas com 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 22.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 45.0%Barro Alto: máxima 24.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 24.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 24.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 24.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Damolândia: máxima 23.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Goianésia: máxima 23.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Guarinos: máxima 24.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Hidrolina: máxima 24.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itapaci: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Jaraguá: máxima 23.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 23.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Nova América: máxima 24.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Nova Glória: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Petrolina de Goiás: máxima 23.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Pilar de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 24.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 24.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Santa Isabel: máxima 24.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 23.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 23.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%São Francisco de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 24.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 24.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Taquaral de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uruana: máxima 24.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 23.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%