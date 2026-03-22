A região Central, para a segunda-feira (23), não apresenta uma característica principal de tempo de grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade, conforme os critérios estabelecidos. As cidades mais quentes serão Guarinos e São Francisco de Goiás, ambas com 30.0°C, seguidas por Jaraguá com 29.9°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Anápolis, com mínima de 18.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.9°C.A umidade média na região Central será de 77.18%. Cidades como Carmo do Rio Verde, Goianésia e Hidrolina registrarão os maiores índices de umidade, atingindo 90.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 19.35%, com Guarinos e Hidrolina apresentando as maiores probabilidades individuais, ambas com 55.0%, seguidas por Barro Alto com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 30.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Rialma: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 29.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.