A região Central experimentará um dia de calor intenso nesta segunda-feira (24), com temperatura máxima média estimada em 34,81°C. Entre as cidades mais quentes da região, Guarinos desponta com máxima de 37,3°C, seguida por Barro Alto com 36,3°C e Itapaci com 36,2°C. Por outro lado, as temperaturas mínimas mais baixas devem ser observadas em Damolândia, com 19,5°C, e Anápolis, com 19,6°C.A média da umidade do ar na região fica em 32,74%, registrando seus maiores índices em Barro Alto, com 44,0%, Carmo do Rio Verde, com 43,0%, e Anápolis, com 42,0%. A chance de chuva na região é baixa, com média regional de 9,03%, mas municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás apresentam a maior probabilidade, registrando 10,0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 36,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 34,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 32,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Goianésia: máxima 35,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 37,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 34,9°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 34,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 34,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 34,8°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Pilar de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 35,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Isabel: máxima 35,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 35,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 36,2°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 35,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 35,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 34,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.