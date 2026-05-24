A região Central, amanhã, segunda-feira (25), apresentará um tempo ameno a quente. As temperaturas máximas alcançarão 32.0°C em Guarinos, 31.4°C em Barro Alto e 31.1°C em Rianápolis, enquanto as mínimas mais baixas serão de 17.1°C em Carmo do Rio Verde e Jesúpolis.A umidade média na região ficará em 64.4%, com Carmo do Rio Verde e Uruana registrando as maiores taxas noturnas, de 83.0%. A probabilidade de chuva para a região é baixa, de 10.0%, sendo este o índice observado em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.