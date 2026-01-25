A região Central terá grande chance de chuva na segunda-feira (26). O tempo apresentará temperaturas máximas mais altas em Santa Rita do Novo Destino com 30.1°C, Jaraguá com 29.6°C e Jesúpolis com 29.6°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Campo Limpo de Goiás com 17.7°C e Anápolis com 19.2°C.A umidade média na região ficará em torno de 80.4%, com cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrando os maiores índices, de 93.0%. A probabilidade de chuva média é de 42.82%, com destaque para Nova América, Ouro Verde de Goiás e Rubiataba, onde a probabilidade atinge 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Ceres: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 29.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 27.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova América: máxima 28.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Glória: máxima 29.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 27.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Santa Isabel: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 28.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Uruana: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.