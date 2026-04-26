A região Central apresentará tempo predominantemente sem chuva na segunda-feira (27), com temperaturas variando entre amenas e quentes. As cidades mais quentes serão Guarinos, com 32.2°C, Pilar de Goiás, com 31.4°C, e São Luiz do Norte, com 31.2°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 17.9°C, e Damolândia, com 18.0°C.A umidade relativa do ar na região Central terá uma média de 59.61%. As cidades com maiores índices de umidade durante a noite incluem Uruana com 73.0%, Carmo do Rio Verde com 72.0% e Rialma com 71.0%. Em relação às probabilidades de chuva, a região tem uma média de 5.89%, sendo os maiores índices de 15.0% em Barro Alto e Hidrolina, e 10.0% em Anápolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.4°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.