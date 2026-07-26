A região Central terá o tempo ensolarado e sem previsão de chuva significativa nesta segunda-feira (27), registrando mínima média geral de 18,32°C. Guarinos desponta como o município mais quente, alcançando máxima de 35,2°C, seguida de perto por Uruana, com 34,2°C, e São Luiz do Norte, com 34,1°C. Por outro lado, as marcas mais amenas do dia devem ser registradas em Taquaral de Goiás, com mínima de 16,1°C, e em Jesúpolis, onde a temperatura cai para 16,4°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 41,56%, com os maiores patamares estimados em Barro Alto, com 57,0%, e nas cidades de Carmo do Rio Verde e Uruana, ambas com 56,0%. A probabilidade média de chuva para a área é de quase zero, marcando 0,16%, contudo, os municípios de Nova América e Pilar de Goiás apresentam uma chance ligeira de 5,0% para ocorrência de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 29,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 34,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 33,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 33,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 30,9°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 33,4°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,2°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 32,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 34,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 33,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 32,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 32,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nova Glória: máxima 33,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 33,9°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 33,8°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 33,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 31,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 34,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 33,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,2°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.