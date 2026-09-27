A região Central apresentará forte calor nesta segunda-feira (28), com marcas térmicas expressivas ao longo do dia. O município de Guarinos deve registrar a maior temperatura, atingindo 39,0°C, seguido de perto por Itapaci, com 38,3°C, e Rianápolis, com máxima de 38,0°C. No outro extremo, as menores temperaturas do início do dia ficam por conta de Jesúpolis, com mínima de 19,9°C, e Anápolis, onde os termômetros podem baixar para 20,1°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em 39,13%, sendo que os maiores índices de umidade esperados ocorrem em Jesúpolis, com 54,0%, além de Anápolis e Itapaci, ambas com 52,0%. Já a chance média de chuva para a região é muito baixa, estimada em apenas 2,34%, embora localidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia apresentem uma probabilidade ligeiramente superior, chegando a 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 34,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 37,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 37,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 37,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 35,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 37,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 39,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 36,4°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 38,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 37,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 36,8°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 36,2°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 37,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Rialma: máxima 37,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 38,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 37,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 37,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,5°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 37,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 37,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 37,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.