A região Central terá uma grande chance de chuva para a segunda-feira (29). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Santa Rita do Novo Destino com 34.0°C, Ipiranga de Goiás com 33.4°C e Jaraguá com 33.4°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Campo Limpo de Goiás, marcando 18.8°C, e Anápolis, com 20.3°C.A umidade média na região ficará em 70.77%, com Campo Limpo de Goiás, Carmo do Rio Verde e Damolândia apresentando umidade de 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é de 40.73%. Damolândia, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás e Vila Propício registram a maior probabilidade de tempo com chuva, atingindo 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Barro Alto: máxima 33.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Jesúpolis: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 32.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 33.4°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Petrolina de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 31.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 32.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 33.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.