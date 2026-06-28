A região Central terá como característica principal o **tempo seco** na segunda-feira (29). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.0°C, Rianápolis (30.9°C) e Rialma (30.7°C). As cidades mais frias serão Barro Alto e Carmo do Rio Verde, ambas com mínima de 14.7°C.A umidade média na região será de 59.16%, com Carmo do Rio Verde registrando os maiores índices de umidade noturna, de 80.0%. A probabilidade média de chuva é de 1.29%, com Barro Alto, Guarinos e Hidrolina apresentando as maiores chances, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 30.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 29.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 28.2°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 30.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 30.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 30.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 30.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.1°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 30.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 30.6°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.