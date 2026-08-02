A região Central passará por um dia de tempo firme nesta segunda-feira (3), registrando marcas elevadas nos termômetros de várias cidades. Entre as áreas mais quentes, Guarinos se destaca com máxima de 32,6°C, acompanhada por Barro Alto, com 31,5°C, e Itapaci, com 31,4°C. No período mais frio do dia, as menores temperaturas devem ocorrer em Itapaci, com mínima de 16,3°C, e em Anápolis, que registra 16,4°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 42,58%, com os maiores percentuais alcançando 55,0% em Barro Alto, Carmo do Rio Verde e Uruana. Já a probabilidade média de chuva é de apenas 9,6% para o território, registrando chances de 10,0% em municípios como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27,3°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 31,5°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Carmo do Rio Verde: máxima 31,0°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ceres: máxima 30,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Damolândia: máxima 28,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goianésia: máxima 30,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guarinos: máxima 32,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Hidrolina: máxima 30,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ipiranga de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapaci: máxima 31,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaraguá: máxima 30,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jesúpolis: máxima 29,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova América: máxima 30,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Glória: máxima 31,0°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Petrolina de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Pilar de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rialma: máxima 31,3°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rianápolis: máxima 31,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Rubiataba: máxima 30,8°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Isabel: máxima 30,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Francisco de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luiz do Norte: máxima 31,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Patrício: máxima 31,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Taquaral de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruana: máxima 31,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Vila Propício: máxima 29,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.