A região Central terá um tempo marcado por grande chance de chuva na segunda-feira (30). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.2°C, Itapaci, com 30.0°C, e São Luiz do Norte, com 29.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Anápolis, com mínima de 17.7°C, e Campo Limpo de Goiás, com 17.9°C.\nA umidade média na região Central ficará em 68.81%, com cidades como Goianésia, Rianápolis e Uruana apresentando índices de até 84.0% na noite. A probabilidade média de chuva é de 17.9%, mas Petrolina de Goiás se destaca com 60.0% de chance de chuva durante o dia, seguida por Santa Rosa de Goiás com 50.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 27.0°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%