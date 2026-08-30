A região Central vivencia uma jornada de calor intenso nesta segunda-feira (31), apresentando marcas térmicas bastante elevadas na maior parte dos municípios. Os termômetros alcançam seus patamares mais elevados em Guarinos, com máxima de 38,0°C, Itapaci, com 37,7°C, e São Luiz do Norte, que chega a 37,6°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas do dia são registradas em Barro Alto e Jesúpolis, onde os índices iniciam em 20,6°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média regional fica em torno de 38,03%, com Carmo do Rio Verde liderando o índice ao marcar 53,0%, seguida por Uruana com 52,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 3,15%, mas municípios como Anápolis, Jesúpolis e Santa Isabel apresentam os maiores índices para o período, atingindo 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 34,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Barro Alto: máxima 37,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 36,7°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 34,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 37,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 38,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 36,0°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 37,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 36,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 35,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 35,8°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 37,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 26,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 37,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 37,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 36,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 37,1°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 36,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 37,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 36,7°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 37,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.