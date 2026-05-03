A região Central terá um tempo de temperaturas elevadas e baixa chance de chuva na segunda-feira (4). As cidades mais quentes incluem Guarinos, com máxima de 32.8°C, Rianápolis, com 32.1°C, e Rialma, com 32.0°C. As mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 18.3°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.7°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 59.85%, com os maiores índices registrados em Uruana (80.0%), Carmo do Rio Verde (79.0%) e Barro Alto (75.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 7.26%. As cidades com maiores probabilidades são Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Damolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapaci: máxima 31.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 31.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 31.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.