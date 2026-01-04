A região Central terá grande chance de chuva para a segunda-feira (5). As temperaturas máximas alcançam 25.1°C em Ouro Verde de Goiás, 25.0°C em Nova América e 24.7°C em Ipiranga de Goiás. Já as mínimas serão de 16.6°C em Campo Limpo de Goiás e 18.2°C em Anápolis.\nA umidade média na região é de 88.4%. Cidades como Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia podem registrar até 94.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 70.73%, com os maiores índices em Campo Limpo de Goiás (85.0%), Anápolis (75.0%) e Barro Alto (75.0%).\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 23.4°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%\nBarro Alto: máxima 23.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%