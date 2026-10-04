A região Central deve registrar tempo bastante instável nesta segunda-feira (5), com forte tendência a precipitações e marcas amenas nos termômetros ao longo do dia. As temperaturas máximas mais elevadas são projetadas para Guarinos, alcançando 28,4°C, além de Barro Alto e Itapaci, que devem registrar 27,5°C. Já os índices mínimos mais baixos ficam por conta de Anápolis, com 18,8°C, e de Campo Limpo de Goiás, com mínima de 19,2°C.A média da umidade relativa do ar na região fica em torno de 79,61%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 46,77%. Os maiores níveis de umidade concentram-se no período da noite em Anápolis, que atinge 91,0%, e em Campo Limpo de Goiás e Damolândia, ambas com índice de 90,0%. Em relação à chance de chuva, os maiores percentuais durante o dia ocorrem em Anápolis e Uruana, com 75,0%, seguidas por Campo Limpo de Goiás, com 70,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 25,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 80,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 45,0%Barro Alto: máxima 27,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 15,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 25,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Carmo do Rio Verde: máxima 26,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Ceres: máxima 25,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Damolândia: máxima 24,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Goianésia: máxima 26,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Guarinos: máxima 28,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Hidrolina: máxima 26,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Ipiranga de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Itapaci: máxima 27,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 20,0%Jaraguá: máxima 26,1°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Jesúpolis: máxima 25,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Nova América: máxima 26,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Nova Glória: máxima 26,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 40,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 45,0%Petrolina de Goiás: máxima 25,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Pilar de Goiás: máxima 26,8°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 15,0%Rialma: máxima 26,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 35,0%Rianápolis: máxima 26,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Rubiataba: máxima 26,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Santa Isabel: máxima 26,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 30,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 20,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%São Francisco de Goiás: máxima 25,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 35,0%São Luiz do Norte: máxima 27,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 15,0%São Patrício: máxima 26,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Taquaral de Goiás: máxima 25,5°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Uruana: máxima 26,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 75,0% | chuva noite 30,0%Vila Propício: máxima 25,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.