A região Central terá grande chance de chuva na segunda-feira (6), marcando o tempo da data. As cidades mais quentes serão Guarinos, com 30.8°C, Itapaci, com 30.7°C, e Jaraguá, com 30.6°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 19.7°C, e Campo Limpo de Goiás, também com 19.7°C.A umidade média na região será de 74.37%, com os maiores índices de umidade em Rubiataba, São Francisco de Goiás e São Luiz do Norte, todos com 88.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 44.92%, com destaque para Santa Rosa de Goiás (75.0%), Jesúpolis (70.0%) e Petrolina de Goiás (70.0%) com as maiores probabilidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Barro Alto: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Damolândia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Goianésia: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Guarinos: máxima 30.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Itapaci: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Jaraguá: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Jesúpolis: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Nova América: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Nova Glória: máxima 30.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Pilar de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Rialma: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 30.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Rubiataba: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São Luiz do Norte: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São Patrício: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Vila Propício: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.