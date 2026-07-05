A região Central na segunda-feira (6) terá como característica principal do tempo as altas temperaturas, com Guarinos atingindo 32.8°C, Barro Alto 31.8°C e Itapaci 31.7°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Taquaral de Goiás, com 13.1°C, e Anápolis, com 13.8°C.A umidade média na região será de 49.08%. A umidade mais elevada, especialmente durante a noite, pode chegar a 65.0% em Barro Alto, enquanto a menor umidade diurna é de 37.0% em Hidrolina. As probabilidades de chuva são bastante reduzidas, com a maior chance pontual de 10.0% em Santa Rosa de Goiás, indicando tempo firme para a maioria das localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.8°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Barro Alto: máxima 31.8°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Ceres: máxima 30.5°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Damolândia: máxima 28.3°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapaci: máxima 31.7°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaraguá: máxima 30.2°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jesúpolis: máxima 29.5°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Glória: máxima 31.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 44.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.4°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Rianápolis: máxima 31.2°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rubiataba: máxima 31.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Isabel: máxima 31.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 31.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 13.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Uruana: máxima 31.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.