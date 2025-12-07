A região Central apresentará grande chance de chuva na segunda-feira (8). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Carmo do Rio Verde, São Patrício e Uruana, todas com 26.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Campo Limpo de Goiás, com 16.3°C, e Anápolis, com 17.9°C.A umidade média na região ficará em 88.5%, com Ceres, Itapaci e Rialma apresentando os maiores índices de até 97.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 50.48%, destacando-se Guarinos, Hidrolina e Pilar de Goiás com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 24.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 23.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Ceres: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goianésia: máxima 24.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Guarinos: máxima 23.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Hidrolina: máxima 24.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Ipiranga de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Itapaci: máxima 25.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Jesúpolis: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Nova América: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Nova Glória: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 19.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Petrolina de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Pilar de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Rialma: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Rubiataba: máxima 25.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Santa Isabel: máxima 26.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 24.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%São Luiz do Norte: máxima 24.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Patrício: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Taquaral de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Uruana: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Vila Propício: máxima 24.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.