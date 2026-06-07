A região Central, para segunda-feira (8), terá um tempo estável com temperaturas amenas. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.1°C, Barro Alto, com 31.1°C, e São Luiz do Norte, com 30.9°C. Já as cidades mais frias incluirão Petrolina de Goiás, registrando 13.4°C de mínima, e Jesúpolis, com mínima de 13.5°C.A umidade média na região será de 53.53%. Cidades como Uruana, com 74.0%, Taquaral de Goiás, com 73.0%, e Barro Alto, com 72.0%, apresentarão os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.84%. Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás têm 10.0% de probabilidade, entre as maiores.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.7°C, mínima 13.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 29.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 27.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 30.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 29.4°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 28.7°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 30.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.4°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.2°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.2°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.1°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 30.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 13.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.