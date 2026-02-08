A região Central apresenta grande chance de chuva para esta segunda-feira (9). O tempo terá temperaturas máximas mais amenas, com as cidades mais quentes sendo Santa Rita do Novo Destino com 26.0°C, Pilar de Goiás com 25.9°C e Ipiranga de Goiás com 25.8°C. As cidades mais frias para o período serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 17.3°C, e Anápolis, com 18.8°C.A umidade média na região Central será de 87.94%, com Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 38.47%. As maiores probabilidades de chuva são esperadas em Morro Agudo de Goiás, com 75.0%, Taquaral de Goiás, com 70.0%, e Jaraguá, com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 25.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 24.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 21.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 23.6°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Ceres: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Damolândia: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 25.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Guarinos: máxima 24.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Hidrolina: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Ipiranga de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Itapaci: máxima 25.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Jaraguá: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Jesúpolis: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Nova América: máxima 24.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nova Glória: máxima 25.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Rialma: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 24.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Isabel: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%São Luiz do Norte: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%São Patrício: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Taquaral de Goiás: máxima 22.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Uruana: máxima 25.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 25.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.