A região Central terá um tempo com temperaturas elevadas para a sexta-feira (1). As cidades mais quentes deverão ser Guarinos, com máxima de 32.2°C, Itapaci (31.2°C) e Barro Alto (31.1°C). As mínimas serão registradas em Rialma, com 17.7°C, e Anápolis, com 17.8°C.A umidade média na região é de 62.27%, com os maiores índices de umidade noturna em Uruana (81.0%), Carmo do Rio Verde (80.0%) e Barro Alto (78.0%). A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.76%, com as maiores chances em cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás, todas com probabilidade de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.6°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.1°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.1°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 29.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.