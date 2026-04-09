A região Central terá grande chance de chuva para esta sexta-feira (10). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.6°C, Itapaci, com 29.8°C, e Rianápolis, também com 29.8°C. Já as mais frias, com as menores temperaturas, serão Anápolis, com 18.6°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 79.92%, com São Patrício apresentando os maiores índices, chegando a 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 25.08%, sendo Goianésia a cidade com maior chance, atingindo 65.0%, seguida por Morro Agudo de Goiás e Rubiataba, ambas com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Barro Alto: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Damolândia: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Goianésia: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Hidrolina: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 29.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jaraguá: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Nova América: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Nova Glória: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Pilar de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Rianápolis: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Santa Isabel: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%São Luiz do Norte: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Vila Propício: máxima 28.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.