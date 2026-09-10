A região Central apresentará céu aberto e sem previsão de precipitações nesta sexta-feira (11), com termômetros registrando marcas elevadas em diversos municípios. Guarinos deve ser a cidade mais quente da região, com máxima de 36,2°C, seguida de perto por Itapaci, com 35,9°C, e São Luiz do Norte, que atinge 35,6°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas do dia serão registradas em Anápolis e Jesúpolis, cujas mínimas caem para 17,7°C e 17,8°C, respectivamente.A umidade relativa do ar média no território deve registrar 46,31%, sendo que as taxas mais elevadas devem se concentrar em Jesúpolis, com 62,0%, e em Anápolis e Petrolina de Goiás, ambas atingindo 61,0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média geral será de 0,0%, confirmando o panorama seco que se estende por municípios como Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,4°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 36,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 35,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 34,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 33,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 33,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 35,6°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 34,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 35,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 33,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.