A região Central apresenta uma grande chance de chuva para a sexta-feira (12). O tempo indicará possibilidade de precipitação em diversas localidades, com as cidades de Ipiranga de Goiás e Nova Glória registrando as temperaturas máximas mais elevadas, ambas com 31.1°C, seguidas por Itapaci com 30.7°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Campo Limpo de Goiás, com 17.8°C, e em Anápolis, com 19.3°C.A umidade média na região é de 79.76%. As cidades com maior umidade são Barro Alto, Goianésia e Santa Rita do Novo Destino, todas com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 33.63%, mas cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e Santa Rosa de Goiás destacam-se com probabilidade de 75.0% de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Barro Alto: máxima 28.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 22.8°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 28.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 30.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Jesúpolis: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Luiz do Norte: máxima 30.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.