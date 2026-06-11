A região Central terá grande chance de chuva na sexta-feira, 12. As temperaturas mais altas do tempo serão registradas em Guarinos, com 29.7°C, Barro Alto, com 28.9°C, e São Luiz do Norte, com 28.7°C. As mínimas do tempo serão em Anápolis, com 16.3°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16.5°C.A umidade média na região será de 77.56%, enquanto a probabilidade média de chuva fica em 28.23%. No entanto, algumas cidades apresentam índices de precipitação bem mais elevados, com destaque para Anápolis e Damolândia, ambas com 70.0%, e Campo Limpo de Goiás, com 65.0%. As maiores umidades do tempo serão observadas em Taquaral de Goiás e Uruana, ambas com 92.0%, e Anápolis, com 91.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 23.2°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 25.1°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 70.0%Barro Alto: máxima 28.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 26.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 24.0°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Goianésia: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Guarinos: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 28.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 27.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 25.9°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Nova América: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 27.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 23.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Petrolina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Pilar de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 27.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Rianápolis: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Rubiataba: máxima 27.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 27.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 24.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%São Francisco de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%São Luiz do Norte: máxima 28.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Taquaral de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Uruana: máxima 27.5°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.