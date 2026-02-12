A região Central terá grande chance de chuva na sexta-feira (13), marcando a principal característica do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 30.7°C, Itapaci, com 30.1°C, e Rianápolis, com 30.0°C. Já as mais frias serão Anápolis, com 18.4°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.5°C.A umidade média na região será de 73.02%. As cidades com maior umidade incluem São Francisco de Goiás (85.0%), Jaraguá (84.0%) e Anápolis (83.0%). A probabilidade média de chuva é de 15.08%, mas algumas localidades se destacam, como Rianápolis com 90.0% de chance de chuva, Santa Isabel com 65.0% e Jaraguá com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 27.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Carmo do Rio Verde: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Ceres: máxima 29.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goianésia: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 30.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Hidrolina: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapaci: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Jesúpolis: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 29.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 30.0%Nova Glória: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Pilar de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Rialma: máxima 29.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Rianápolis: máxima 30.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 90.0%Rubiataba: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Isabel: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 50.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Francisco de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%São Luiz do Norte: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Patrício: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Uruana: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Vila Propício: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.