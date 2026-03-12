A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira, dia 13. O tempo será marcado por essa característica, com as temperaturas máximas registrando 28.3°C em Guarinos, 28.1°C em Itapaci e 28.0°C em São Luiz do Norte. Já as mínimas serão mais baixas em Anápolis e Campo Limpo de Goiás, ambas com 19.1°C.A umidade média na região será de 87.13%. Cidades como Damolândia, Petrolina de Goiás e São Francisco de Goiás podem atingir umidade de até 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 46.13%, com Jaraguá e Rianápolis apresentando as maiores probabilidades, de 80.0% cada, seguidas por Anápolis com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Barro Alto: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Carmo do Rio Verde: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Ceres: máxima 27.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Damolândia: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Goianésia: máxima 27.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Hidrolina: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 28.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaraguá: máxima 27.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Jesúpolis: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Nova América: máxima 27.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Rialma: máxima 27.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Rianápolis: máxima 27.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 27.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 27.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 27.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%São Luiz do Norte: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Uruana: máxima 27.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Vila Propício: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.