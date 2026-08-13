A região Central terá uma sexta-feira (14) ensolarada e sem indicativo de grandes mudanças na atmosfera, mantendo as condições firmes em todo o território. Os termômetros devem registrar marcas elevadas em municípios como Guarinos, que pode atingir máxima de 35,9°C, seguido por Barro Alto e São Luiz do Norte, ambos com pico de 34,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia estão previstas para Taquaral de Goiás, onde a mínima cai para 16,0°C, e Rialma, com registro de 16,6°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 36,74%, com destaque para Carmo do Rio Verde e Uruana, que devem atingir máxima de 51,0%. Já a probabilidade média de chuva na região é de apenas 0,97%, indicando a persistência do tempo seco. Entre as poucas áreas com alguma possibilidade de precipitação, Rialma lidera com 10,0% de chance, enquanto Barro Alto e Campo Limpo de Goiás registram 5,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 34,9°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 34,4°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 33,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 35,9°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 33,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 34,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 33,9°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 33,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 33,4°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 34,3°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 34,7°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 34,5°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Francisco de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luiz do Norte: máxima 34,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 34,2°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 34,6°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 33,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.