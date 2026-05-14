A região Central terá tempo com temperaturas amenas a quentes na sexta-feira (15). As cidades mais quentes serão Guarinos, com máxima de 32.3°C, Barro Alto com 31.8°C e São Luiz do Norte com 31.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Anápolis, com 18.1°C, e Campo Limpo de Goiás, com 18.4°C.A umidade média na região será de 67.34%, com os maiores índices de umidade em Uruana (86.0%), Carmo do Rio Verde (85.0%) e Barro Alto (82.0%). A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 10.65%, com destaque para Carmo do Rio Verde, Jesúpolis e Morro Agudo de Goiás, que apresentam 20.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Barro Alto: máxima 31.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ceres: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 31.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guarinos: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Hidrolina: máxima 30.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ipiranga de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaraguá: máxima 30.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova América: máxima 29.9°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Pilar de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rialma: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Rubiataba: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Patrício: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.