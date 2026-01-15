A região Central para sexta-feira (16) terá a probabilidade de chuva como a característica mais relevante do tempo. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Pilar de Goiás com 33.1°C, seguida por Hidrolina e São Luiz do Norte, ambas com 32.4°C. Já as cidades mais frias serão Campo Limpo de Goiás, com mínima de 16.9°C, e Anápolis, com 18.1°C.\nA umidade média na região será de 65.9%. As maiores probabilidades de chuva serão observadas em Taquaral de Goiás, com até 50.0%, e em Damolândia e Petrolina de Goiás, ambas com 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Central:\nAnápolis: máxima 28.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%\nBarro Alto: máxima 32.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%