A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira (17). O tempo nesta data será marcado por temperaturas máximas de 29.8°C em Guarinos, 29.5°C em Rianápolis e 29.2°C em Itapaci, as cidades mais quentes. As cidades mais frias registrarão mínimas de 17.9°C em Anápolis e 18.2°C em Campo Limpo de Goiás.A umidade média na região será de 75.08%. Cidades como Itapaci e São Luiz do Norte podem registrar umidade de 89.0% durante a noite, e Guarinos com 88.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 23.71%, mas algumas cidades terão índices significativamente maiores, com Pilar de Goiás apresentando 90.0%, Guarinos 65.0% e Hidrolina 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 26.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Barro Alto: máxima 28.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Carmo do Rio Verde: máxima 28.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 29.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 27.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goianésia: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Guarinos: máxima 29.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Hidrolina: máxima 28.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ipiranga de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 28.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jesúpolis: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 28.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nova Glória: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Petrolina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Pilar de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Rialma: máxima 29.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Isabel: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Francisco de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Luiz do Norte: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%São Patrício: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 29.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.