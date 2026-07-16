A região Central enfrentará uma sexta-feira (17) marcada por céu aberto e ausência de chuva, apresentando uma média para as temperaturas máximas de 29,02°C. Entre os destaques de calor no território, a cidade de Guarinos deve registrar a maior temperatura, chegando a 31,5°C, seguida por Rianápolis, com máxima de 30,2°C, e São Luiz do Norte, com 30,0°C. Por outro lado, o amanhecer será mais ameno em municípios como Anápolis e Carmo do Rio Verde, onde as temperaturas mínimas previstas são de 13,5°C e 13,7°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 45,27% ao longo do dia. Os maiores índices de umidade serão registrados em Carmo do Rio Verde e Uruana, ambas atingindo a marca de 63,0%, além de Barro Alto, que deve alcançar 59,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade é nula, registrando 0,0% de chance de precipitação em toda a região, incluindo cidades como Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25,6°C, mínima 13,5°C | sensação térmica máx 25,6°C | sensação térmica mín 12,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 29,6°C, mínima 14,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 29,5°C, mínima 13,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 13,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 29,0°C, mínima 15,0°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 27,5°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 29,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 31,5°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 29,0°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,0°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ipiranga de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 29,9°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 29,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 28,7°C, mínima 13,9°C | sensação térmica máx 28,7°C | sensação térmica mín 13,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova América: máxima 29,2°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 29,7°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 27,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 13,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 28,3°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 29,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 29,8°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 30,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 29,5°C, mínima 14,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 14,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 29,4°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 29,2°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 27,6°C, mínima 14,1°C | sensação térmica máx 27,6°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 14,5°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 30,0°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 29,7°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Taquaral de Goiás: máxima 28,8°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruana: máxima 29,8°C, mínima 14,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 14,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Vila Propício: máxima 28,3°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.