A região Central terá uma sexta-feira (18) ensolarada e de calor intenso na maior parte dos municípios, com média das temperaturas máximas estimada em 34,6°C. O pico do calor deve ocorrer em Guarinos, que pode atingir 37,0°C, seguida por Itapaci, com máxima de 36,3°C, e São Luiz do Norte, com 36,0°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do dia estão previstas para Anápolis, com 20,0°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros devem registrar até 20,7°C.O tempo seco predomina na região, que apresenta umidade média de 43,98% ao longo do dia, com os maiores índices de umidade concentrados em Anápolis, alcançando 58,0%, além de Campo Limpo de Goiás e Carmo do Rio Verde, ambas com 55,0%. A chance de chuva é bastante reduzida na região Central, apresentando uma probabilidade média de apenas 2,1%, sendo que as maiores probabilidades, de 10,0%, ocorrem nos municípios de Carmo do Rio Verde, São Patrício e Uruana.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 31,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Barro Alto: máxima 35,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Carmo do Rio Verde: máxima 35,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Ceres: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Damolândia: máxima 32,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Goianésia: máxima 34,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guarinos: máxima 37,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Hidrolina: máxima 34,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ipiranga de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapaci: máxima 36,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaraguá: máxima 35,0°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jesúpolis: máxima 34,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova América: máxima 34,3°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Glória: máxima 35,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Petrolina de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Pilar de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Rialma: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rianápolis: máxima 35,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Rubiataba: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Isabel: máxima 34,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 34,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Francisco de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luiz do Norte: máxima 36,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Patrício: máxima 35,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Taquaral de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uruana: máxima 35,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Vila Propício: máxima 33,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.