A região Central na sexta-feira (19) terá grande chance de chuva. As temperaturas máximas esperadas são de 28.1°C em Santa Rita do Novo Destino, 27.5°C em Pilar de Goiás e 27.5°C em Vila Propício. Já as mínimas ficam em 17.5°C em Campo Limpo de Goiás e 19.2°C em Anápolis.A umidade média na região será de 86.61%, com destaque para Taquaral de Goiás, que pode atingir 95.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 51.13%, sendo Anápolis, Barro Alto e Campo Limpo de Goiás as cidades com os maiores índices de chance de chuva, chegando a 75.0% durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 25.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Barro Alto: máxima 27.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 23.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 25.4°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Carmo do Rio Verde: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ceres: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Damolândia: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Goianésia: máxima 26.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Guarinos: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Hidrolina: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Ipiranga de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapaci: máxima 27.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jaraguá: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Jesúpolis: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nova América: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nova Glória: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Petrolina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Pilar de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Rialma: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rianápolis: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Rubiataba: máxima 26.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 26.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%São Francisco de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%São Luiz do Norte: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Patrício: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Taquaral de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Uruana: máxima 26.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Vila Propício: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.