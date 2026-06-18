A região Central terá tempo com pouca probabilidade de chuva para a sexta-feira (19). O tempo será marcado por temperaturas amenas a quentes, com as cidades mais quentes sendo Guarinos, registrando 32.8°C, Rianápolis com 32.2°C e Barro Alto com 31.9°C. As temperaturas mais baixas serão observadas em Anápolis, com 16.3°C, e Campo Limpo de Goiás, com 16.5°C.A umidade média na região será de 57.47%. As cidades com maiores índices de umidade, atingindo 75.0% no período noturno, são Carmo do Rio Verde e Uruana. As probabilidades de chuva são baixas em toda a região, com a média de 3.95%. As maiores probabilidades de chuva, de 10.0%, são esperadas em Ceres, Ipiranga de Goiás e Jaraguá.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.3°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Barro Alto: máxima 31.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Carmo do Rio Verde: máxima 31.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ceres: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Damolândia: máxima 29.0°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Goianésia: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Guarinos: máxima 32.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Hidrolina: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ipiranga de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapaci: máxima 31.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jaraguá: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jesúpolis: máxima 30.5°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Nova América: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Nova Glória: máxima 31.4°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Pilar de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Rialma: máxima 31.8°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Rianápolis: máxima 32.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Rubiataba: máxima 31.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Santa Isabel: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Luiz do Norte: máxima 31.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Patrício: máxima 31.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Taquaral de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Uruana: máxima 31.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Vila Propício: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.