A região Central terá grande chance de chuva para a sexta-feira (2). As temperaturas máximas na região ficarão em torno de 30.75°C, com as cidades mais quentes sendo Santa Rita do Novo Destino, que registra 32.4°C, Barro Alto com 32.1°C e Ipiranga de Goiás com 32.1°C. Já as mínimas serão de 21.48°C em média, com Campo Limpo de Goiás marcando 18.1°C e Anápolis com 19.7°C como as mais frias.A umidade média na região Central será de 75.37%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Anápolis, Campo Limpo de Goiás e Damolândia, todas com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.4%, com cidades como Anápolis, Barro Alto e Ceres registrando as maiores probabilidades de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Barro Alto: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Campo Limpo de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 22.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Carmo do Rio Verde: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Ceres: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Damolândia: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goianésia: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Guarinos: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Hidrolina: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Ipiranga de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Itapaci: máxima 31.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Jaraguá: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jesúpolis: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Morro Agudo de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Nova América: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nova Glória: máxima 32.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Ouro Verde de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Petrolina de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Pilar de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Rialma: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Rianápolis: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Rubiataba: máxima 31.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Isabel: máxima 31.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 32.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Santa Rosa de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%São Francisco de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%São Luiz do Norte: máxima 30.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%São Patrício: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Taquaral de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Uruana: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Vila Propício: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.