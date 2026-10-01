A região Central terá oscilações nas temperaturas e céu encoberto nesta sexta-feira (2), apresentando média máxima de 25,05°C e mínima de 20,86°C. Entre os destaques do dia, as maiores temperaturas devem se concentrar em Barro Alto, com máxima de 27,7°C, Guarinos, com 27,4°C, e São Luiz do Norte, que atinge 26,7°C. Por outro lado, as marcas mais baixas serão registradas em Anápolis, com mínima de 18,8°C, e Campo Limpo de Goiás, onde os termômetros caem para 19,0°C.A umidade relativa do ar na região terá média de 77,85%, alcançando os maiores índices em Anápolis, com 89,0%, e em Campo Limpo de Goiás, com 88,0%. A chance média de precipitação na região é de 39,6%, mas a probabilidade de chuva é mais expressiva em cidades como Taquaral de Goiás, que aponta 60,0% de chance, além de Barro Alto e Damolândia, ambas com 55,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Central:Anápolis: máxima 22,6°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 24,8°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Barro Alto: máxima 27,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 55,0%Campo Limpo de Goiás: máxima 22,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 40,0%Carmo do Rio Verde: máxima 25,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 26,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Ceres: máxima 24,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 26,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Damolândia: máxima 23,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Goianésia: máxima 26,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 67,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Guarinos: máxima 27,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 25,0%Hidrolina: máxima 25,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Ipiranga de Goiás: máxima 25,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Itapaci: máxima 26,5°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 27,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%Jaraguá: máxima 25,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Jesúpolis: máxima 24,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 26,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 35,0%Morro Agudo de Goiás: máxima 24,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 26,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 20,0%Nova América: máxima 24,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Nova Glória: máxima 25,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Ouro Verde de Goiás: máxima 22,9°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 24,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%Petrolina de Goiás: máxima 24,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 25,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 35,0%Pilar de Goiás: máxima 26,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 68,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Rialma: máxima 25,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Rianápolis: máxima 25,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 27,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%Rubiataba: máxima 25,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 26,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 84,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Santa Isabel: máxima 25,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 26,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 35,0%Santa Rita do Novo Destino: máxima 26,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%Santa Rosa de Goiás: máxima 23,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 25,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 78,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 35,0%São Francisco de Goiás: máxima 25,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 26,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 83,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 30,0%São Luiz do Norte: máxima 26,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 28,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 30,0%São Patrício: máxima 24,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 25,0%Taquaral de Goiás: máxima 24,2°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 25,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 60,0% | chuva noite 25,0%Uruana: máxima 25,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 26,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 74,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 50,0% | chuva noite 20,0%Vila Propício: máxima 25,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 26,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 66,0% | umidade noite 82,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.